|
Черная полоса Трампа: забрали любимую игрушку и грозят досрочно выгнать с работы
Источник материала: Навiны
Дональд Трамп может не досидеть в Белом доме до конца срока (инаугурация Джо Байдена по графику запланирована на 20 января).
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что дала распоряжение Комитету по регламенту, быть готовым к началу процесса импичмента, пишет
Демократы в Палате представителей планируют начать процесс в понедельник, предъявив Трампу обвинения по нескольким статьям, которые потенциально могут привести к досрочному отстранению главы государства от власти.
Основным поводом для импичмента стало вторжение сторонников Трампа в здание Капитолия (Во время совместного заседания двух палат Конгресса
Согласно тексту документа, который сейчас распространяется среди членов Конгресса, демократы обвиняют Трампа в «подстрекательстве к насилию против правительства США» в попытке признать недействительными результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.
«Президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственных учреждений. Он поставил под угрозу целостность демократической системы, препятствовал мирной передаче власти и подверг опасности одну из ветвей власти», — указано в документе.
Кроме этого, еще одно неприятное событие произошло в жизни 45-го президента — Twitter навсегда заблокировал его микроблог.
В официальном заявлении компании отмечается, что после внимательной проверки последних твитов @realDonaldTrump «мы навсегда прекратили действие этого аккаунта из-за риска провоцирования насилия».
Комментируя данное решение Twitter, Трамп заявил, что «нас не смогут заставить замолчать» и что он подумает о создании «нашей новой платформы в ближайшем будущем».
За время президентства Трамп опубликовал более 26 тысяч твитов (в среднем, 18 в день).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп может не досидеть в Белом доме до конца срока (инаугурация Джо Байдена по графику запланирована на 20 января).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)