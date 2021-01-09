Черная полоса Трампа: забрали любимую игрушку и грозят досрочно выгнать с работы

Дональд Трамп может не досидеть в Белом доме до конца срока (инаугурация Джо Байдена по графику запланирована на 20 января).



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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что дала распоряжение Комитету по регламенту, быть готовым к началу процесса импичмента, пишет «ГА» .

Демократы в Палате представителей планируют начать процесс в понедельник, предъявив Трампу обвинения по нескольким статьям, которые потенциально могут привести к досрочному отстранению главы государства от власти.

Основным поводом для импичмента стало вторжение сторонников Трампа в здание Капитолия (Во время совместного заседания двух палат Конгресса сторонники действующего президента ворвались в парламент . Заседание было прервано. После действий силовиков порядок был востановлен. Власти сообщили о четырех убитых и полсотне задержанных ).

Согласно тексту документа, который сейчас распространяется среди членов Конгресса, демократы обвиняют Трампа в «подстрекательстве к насилию против правительства США» в попытке признать недействительными результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

«Президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственных учреждений. Он поставил под угрозу целостность демократической системы, препятствовал мирной передаче власти и подверг опасности одну из ветвей власти», — указано в документе.

Кроме этого, еще одно неприятное событие произошло в жизни 45-го президента — Twitter навсегда заблокировал его микроблог.

В официальном заявлении компании отмечается, что после внимательной проверки последних твитов @realDonaldTrump «мы навсегда прекратили действие этого аккаунта из-за риска провоцирования насилия».

Комментируя данное решение Twitter, Трамп заявил, что «нас не смогут заставить замолчать» и что он подумает о создании «нашей новой платформы в ближайшем будущем».

За время президентства Трамп опубликовал более 26 тысяч твитов (в среднем, 18 в день).