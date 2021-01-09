|
Какие курсы валют установили банки
Источник материала: Навiны
Банки, работающие на территории Беларуси, установили обменные курсы иностранных валют.
Так, по данным
А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:
Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год —
Читайте также:
Самые важные новости в нашем канале в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банки, работающие на территории Беларуси, установили обменные курсы иностранных валют.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)