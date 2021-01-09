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Какие курсы валют установили банки

09.01.2021 13:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Банки, работающие на территории Беларуси, установили обменные курсы иностранных валют.

Какие курсы валют установили банки
Фото pixabay.com

Так, по данным select.by на 12:30, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,575, а купить по 2,58 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,61).

А вот сколько дают/просят за две другие основные иностранные валюты:

  • евро 3,163 / 3,175 (3,209).
  • 100 российских рублей 3,46 / 3,478 (3,57).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Банки, работающие на территории Беларуси, установили обменные курсы иностранных валют.
 
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