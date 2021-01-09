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"Это надолго": как не допустить семейного зажора в праздники
09.01.2021 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему мы переедаем в праздники? Как не допустить праздничного зажора? Как услышать свой организм и понять, что же хочется съесть на самом деле? Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения.
© Sputnik / Сергей Пушкин
2:30 Почему на праздники хочется много съесть
4:30 Еда как проявление любви от мамы и бабушки
6:00 Почему мы переедаем всей семьёй в праздники
7:00 Как спастись от зажора
8:30 Что делать с тазиком оливье
10:30 Как аккуратно отказаться от еды в гостях, если не хочешь есть
13:30 Что такое интуитивное питание
15:05 Как выйти из пищевого "запоя"
18:20 Как услышать себя и понять, что же хочется съесть на самом деле
21:20 Как организм может подавать сигналы, когда хочется чего-то вкусненького
25:05 Как влияет на детей переход взрослого на интуитивное питание
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Новогодний семейный "зажор", в котором участвуют дети и взрослые, как правило, продолжается все праздники. Сначала дома, потом у бабушек, дедушек, других...
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