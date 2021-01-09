Быков: «Нам можно только пожелать таких проблем, какие есть у американской демократии»

Источник материала: Салiдарнасць

«Это признак того, что она жива», – считает писатель Дмитрий Быков.





Фото AFP/Scanpix/LETA

– Вопрос про Америку . «Мир привык видеть во всех странах другое — именно расстрел из пулемета гражданских лиц, выступающих против правителя. А тут погибают те, кто за правителя». Во-первых, волнения после выборов — это естественная черта почти любой демократии, – сказал Быков в эфире Эха Москвы . – Во-вторых, понимаете, вот эти разговоры о том, что американская демократия погибла или, как выразился г-н Косачев, захромала на обе ноги…

Нет, конечно, на фоне очередного американского кризиса Россия выглядит практически неуязвимой. Она не захромала на обе ноги — у российской демократии ног нет вообще, что бы ни понимал под ними Косачев: в данном случае, должно быть, ее республиканскую и демократическую ногу, или ее, так сказать, выборную и гвардейскую ногу — неважно. Нацгвардия там тоже может сойти за ногу.

У них же такое очень витиеватое, метафорическое мышление, у государственных политологов, у государственных пропагандистов.

На самом деле кризис — естественное состояние человека, как сказал когда-то Андрей Кураев, или, во всяком случае, естественное состояние христианина. И нам можно только пожелать таких проблем, какие есть у американской демократии. Потому что это признак жизни, признак того, что она жива.

Российская демократия присутствует сейчас в таком не скажу посмертном, а каком-то коматозном, между жизнью и смертью зависшем состоянии. Поэтому в России, конечно, нет никаких волнений, поскольку нет и никаких выборов — о чем мы говорим?

Российский выбор вообще как бы всегда предрешен. Мы страна рока, а не страна выборов абсолютно. Мы всегда можем сказать, что мы не выбирали ни жизнь, ни отечество, ни Путина, ни судьбу, ни себя. Мы действуем в предложенных обстоятельствах.

В этом есть своеобразное величие. Но давайте уже дадим американцам жить их страшной жизнью и признаем, что такая жизнь всё-таки в некоторых отношениях лучше комы. Хотя, разумеется, всегда найдутся люди, для которых стабильность дороже.

Что касается интерпретации этих событий, то всегда найдутся люди, которые будут говорить, что туда ворвались антифа, замаскированные под трампистов. Что это не были трамписты, что всё это сделано, чтобы скомпрометировать Трампа. Да, формально он является действующим президентом.

Де-факто это проигравший президент. Поэтому люди вышли не за него, а, как им кажется, против фальсификации выборов. Хотя ни одного внятного доказательства этой фальсификации они в судах предъявить не смогли.

Но оставим их — это вопрос веры. Я всё равно настаиваю на том, что люди, которые усиленно хоронят Америку и говорят, что она не имеет права рулить в современном мире, грешат wishful thinking. Ради Бога, пусть они продолжают этом грешить. Пусть они считают, что Россия указывает путь всему миру. Никто не запретит им так думать. Это вопрос религиозный.

И честно говоря, мне даже как-то… Я не могу сказать, что мне их жаль, потому что они неискренни. Потому что они сами себе не верят и говорят это всё машинально — как, я уверен, Мария Захарова, человек весьма умный. Я думаю, что мы не имеем особенных оснований им сочувствовать, но и принимать их всерьез мы тоже не имеем особенных оснований. Они живут в своем выдуманном мире, в котором они всем указывают путь. Ну пусть указывают и дальше. Они гораздо раньше, чем мы думаем, увидят, куда этот путь их привел.

Попытка переворота после подстрекательств в твиттере. Политолог – о происходившем в Капитолии