«Пирамида хамства». Сторонник Лукашенко ударил медика по лицу

Источник материала: Салiдарнасць

В Брестской городской больнице скорой медицинской помощи мужчина в возрасте после нецензурной брани и слов «против Лукашенко?» напал на молодого медика. Инцидент попал на видео.





Судя по видеозаписи, неизвестный мужчина ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко…, — после этих слов он ударил медика по лицу.

В УВД Брестского облисполкома TUT.BY подтвердили, что инцидент был 5 января.

— По этому факту Ленинское РОВД проводит проверку, — рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В телеграм-каналах утверждается, что напавший на медика – Николай В., бывший прапорщик, работающий теперь водителем в школе в Брестском районе.

Главред «Трибуны» Олег Горунович удивляется :

– Вдруг в кадре появляется милиционер – оказывается, стоял рядом! Больше полуминуты никак не реагировал на неадеквата, а после удара довольно заботливо увел подальше…. Наверняка Чемоданова скажет, что мы не видели начала этой истории, и что ролик сам по себе – провокационная нарезка.

Политолог Павел Усов в тексте «Пирамида хамства» пишет :

– Хамство есть в любом обществе, как воровство и убийства. Но в нашем обществе хамство – это способ, особый способ, социальных отношений и политического управления. Агрессивное хамство – это основа нынешней системы и режима. Оно оформляется в своеобразную пирамиду власти…