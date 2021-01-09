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«Пирамида хамства». Сторонник Лукашенко ударил медика по лицу
09.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Брестской городской больнице скорой медицинской помощи мужчина в возрасте после нецензурной брани и слов «против Лукашенко?» напал на молодого медика. Инцидент попал на видео.
Судя по видеозаписи, неизвестный мужчина ругался матом и говорил медику:
— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко…, — после этих слов он ударил медика по лицу.
В УВД Брестского облисполкома
— По этому факту Ленинское РОВД проводит проверку, — рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
В телеграм-каналах утверждается, что напавший на медика – Николай В., бывший прапорщик, работающий теперь водителем в школе в Брестском районе.
Главред «Трибуны» Олег Горунович
– Вдруг в кадре появляется милиционер – оказывается, стоял рядом! Больше полуминуты никак не реагировал на неадеквата, а после удара довольно заботливо увел подальше…. Наверняка Чемоданова скажет, что мы не видели начала этой истории, и что ролик сам по себе – провокационная нарезка.
Политолог Павел Усов в тексте «Пирамида хамства»
– Хамство есть в любом обществе, как воровство и убийства. Но в нашем обществе хамство – это способ, особый способ, социальных отношений и политического управления. Агрессивное хамство – это основа нынешней системы и режима. Оно оформляется в своеобразную пирамиду власти…
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Мужчина в возрасте после нецензурной брани и слов «против Лукашенко?» напал на молодого медика.
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