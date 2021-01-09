Беларусь – главный источник санкционки, уничтоженной в прошлом году в России

Источник материала: Ежедневник

m.sputnik-georgia.ru

89 процентов санкционной растительной продукции, уничтоженной в России в 2020 году, поступило из Беларуси.

Большая часть (89% из 2,46 тыс. тонн) изъятой Россельхознадзором и уничтоженной в 2020 году растительной продукции следовало из Беларуси, сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство.

Всего за пять лет (с августа 2015 года) Россия уничтожила 36,17 тыс. тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго. В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн - животноводства.

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год, затем ежегодно продлевался.