|
Директору «Горизонта», который подарил Лукашенко китайский проектор под видом белорусского ноу-хау, ищут замену
Источник материала: UDF
Юрий Прядко. Фото: БЕЛТА
Как
На данный момент генеральным директором управляющей компании холдинга «Горизонт» является Юрий Прядко. Именно он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директору «Горизонта», который подарил Лукашенко китайский проектор под видом белорусского ноу-хау, ищут замену
Видимо, белорусский правитель о чем-то таком догадался?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)