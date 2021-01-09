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Директору «Горизонта», который подарил Лукашенко китайский проектор под видом белорусского ноу-хау, ищут замену

09.01.2021 13:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Директору «Горизонта», который подарил Лукашенко китайский проектор под видом белорусского ноу-хау, ищут замену
Юрий Прядко. Фото: БЕЛТА
Управляющая компания холдинга «Горизонт» объявила конкурс на замещение вакансии «директор предприятия».

Как отмечает Office Life, объявление о поиске директора появилось 6 января, то есть на следующий день после визита Александра Лукашенко на «Горизонт».

На данный момент генеральным директором управляющей компании холдинга «Горизонт» является Юрий Прядко. Именно он подарил Лукашенко китайский проектор под брендом «лазерный телевизор Горизонт».
 
 
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