Пока смысл во Всебелорусском собрании видится только один – распространить ковид среди номенклатуры

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось».

«Народное единство может быть достигнуто одним простым путем»





Фото: belgazeta.by

«Если на этом злосчастном собрании не будут рассматривать изменение Конституции – это уже хорошо. Но зачем оно тогда вообще нужно? Определять параметры развития на следующую пятилетку – это же функции парламента. Своими заявлениями власти лишь подчеркивают, что ВНС – это абсолютно надуманный и ненужный орган, каким он был всегда. Тем более непонятно, зачем проводить это собрание в обстановке ковида. Разве что цель распространить вирус среди номенклатуры», – сказал Гончарик.

«И это никому не нужное собрание, и разговоры об изменении Конституции служат только этой цели. Вот он сказал, что возможно будет проведен референдум. А когда? Какие вопросы на него будут вынесены? Будет ли референдум честным и справедливым? Пока что я считаю эти заявления просто затяжкой времени, желанием подольше удержаться у власти», – отметил Гончарик.

«У Лукашенко чуть ли не каждую неделю новые идеи и предложения. Я уже не говорю о том, что он всегда может сказать одно, а сделать другое», – отметил Гончарик.

«А разве у нас кто-то активно выступает против суверенитета и независимости? Да никто – ни левые, ни правые. И, по-моему, народное единство в Беларуси может быть достигнуто одним простым путем: Лукашенко уходит в отставку и проводятся нормальные выборы – все, люди будут довольны», – считает Гончарик.

«У руководства России есть претензии к белорусским властям»





Фото: euroradio.by

«Будут ли выборы в этом году или нет? Это будет зависеть от многих обстоятельств, но сам Лукашенко, безусловно, будет стараться проигнорировать этот запрос и общества, и международного сообщества. Он продолжит продавливать свою позицию: выборы прошли, действующее руководство страны легитимно, до 2025 года он останется у власти», – считает Казакевич.

«Нельзя исключать, что обстоятельства могут заставить Лукашенко уйти».

«Да, содержание разговора раскрывать не стали, но если бы они хотели скрыть информацию об этом общении, то она не появилась бы», – сказал Казакевич.

«Хотя понятно, что у руководства России есть претензии к белорусским властям. Основной острый момент по конституционной реформе. России важно, чтобы политический кризис в Беларуси закончился по сценарию Москвы: сначала конституционная реформа, потом новые выборы. Ну а белорусские власти сейчас всячески затягивают этот процесс. Мне кажется, никакого прогресса ни в проведении реформы, ни в организации общенационального диалога за последние месяцы мы так и не видели», – считает Казакевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пока смысл во Всебелорусском собрании видится только один – распространить ковид среди номенклатуры «Нельзя исключать, что обстоятельства могут заставить Лукашенко уйти...»

В последнее времяотметился несколькими знаковыми заявлениями. В канун Нового года он заверил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) менять конституционные нормы не уполномочено и не будет.Затем объявил 2021 год «годом народного единства».Наконец, при посещении ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Лукашенко отметил:поинтересовался у экспертов, что стоит за этими заявлениями руководителя страны.Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001в комментарииотметил, что с приближением даты проведения Всебелорусского собрания все более очевидным становится абсурдность этого мероприятия.По его мнению, своими заявлениями и действиями Лукашенко тянет время, откладывая решение острых проблем.По его мнению, не следует придавать заявлениям руководителя страны слишком большое значение и искать там глубокий смысл.В числе абсурдных заявлений он назвал объявление 2021-го «годом народного единства».Сообщается, что решение это принято для консолидации общества, сплочения белорусского народа «на основе идей суверенитета и независимости страны».Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что заявление Лукашенко о возможности его смены путем выборов не означает, что он планирует проведение новой президентской кампании.При этом он полагает:На минувшей неделе руководитель Беларуси созвонился с заместителем председателя Совета безопасности России. Но директор института «Палітычная сфера» считает, что «ничего чрезвычайного здесь нет».