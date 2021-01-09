Расчет от общей площади квартиры: белорусы будут по-новому платить за уборку подъезда и техобслуживание лифта

Как платим за ЖКУ сейчас

Сейчас плата за техобслуживание лифта, уборку подъездов и прочих вспомогательных помещений жилого дома и электричество на освещение и работу оборудования в таких помещениях (кроме лифта) начисляется по количеству зарегистрированных в квартире человек.





С 1 января тарифы на эти ЖКУ пересмотрели, с июня некоторые из них снова намерены пересмотреть, причем отдельные — в сторону уменьшения. К примеру, предельно допустимый тариф на техобслуживание лифта с 1 января — 1,5 рубля, а с 1 июня станет 1,43 рубля.

Что изменится с сентября

А с 1 сентября начислять плату за техобслуживание лифта намерены исходя из общей площади квартиры. Это предусмотрено указом «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год». Тариф станет, как планируется, 0,0584 рубля за один квадратный метр. То есть чем больше площадь квартиры, тем больше придется заплатить за техобслуживание лифта.





С 1 сентября также по новой схеме будут начислять плату за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома (уборку подъездов), а также за электроэнергию, которую потратили на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования (кроме лифта). За эти услуги, как и за техобслуживание лифта, будут взимать оплату исходя из общей площади квартиры, а не по количеству зарегистрированных в квартире человек, как сейчас.





Напомним, что до 23 марта 2016 года эти услуги оплачивались в зависимости от общей площади квартир.



