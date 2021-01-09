В Индии при пожаре в больнице погибли минимум десять младенцев

В больнице в штате Махараштра в Индии при пожаре погибли по меньшей мере десять младенцев. Об этом сообщил телеканал NDTV в субботу, 9 января.





Пожар вспыхнул около 02:00 ночи по местному времени в больнице в округе Бхандара в отделении по уходу за новорожденными, где находились 17 детей.





При этом семерых детей удалось спасти, но среди них есть пострадавшие, а десять детей в возрасте от нескольких дней до трех месяцев умерли от отравления угарным газом.





Сейчас причины пожара выясняются. По предварительным данным, возгорание было вызвано коротким замыканием в электросети.





цитирует telegraf.by Twitter премьер-министра Индии Нарендра Моди. «Мучительная трагедия в Бхандаре, штат Махараштра, где мы потеряли драгоценные молодые жизни. Мои мысли со всеми семьями погибших. Надеюсь, пострадавшие поправятся как можно скорее», —telegraf.by Twitter премьер-министра Индии Нарендра Моди.





Напомним, что ранее в Индии при пожаре в COVID-больнице погибли пять человек. Пожар начался в отделении интенсивной терапии, потом огонь перекинулся на соседние отделения.





Также сообщалось, что в Индии на похоронной церемонии погибли десятки человек. Спасатели и полицейские вытащили из-под завалов 38 человек. Число погибших может увеличиться.



