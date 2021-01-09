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Мошенницу из Могилева задержали в России после 10 лет розыска
Источник материала: Партизан
В Лениградской области задержали 37-летнюю могилевчанку, которая 10 лет находилась в межгосударственном розыске.
В 2011 году женщина с помощью белорусских банкоматов и терминалов украла с банковской карты 7 млн российских рублей. Возбудили уголовное дело, однако задержать мошенницу не удалось.
Задержали женщину 6 января 2021 года в деревне Коряча Ленинградской области.
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В Лениградской области задержали 37-летнюю могилевчанку, которая 10 лет находилась в межгосударственном розыске.
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