Похолодание и снег: синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв – Sputnik. Кратковременный снег и похолодания до -13°C ожидаются в Беларуси 10 января, сообщили в Белгидромете.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ночью местами, а днем по югу страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер ночью будет дуть северо-западный, днем переменных направлений 3-8 метра в секунду.

Ночью в Беларуси ожидается от -6 до -13 градусов, а днем - от -3 до -9°C. Для сравнения - в субботу максимально холодная температура ночью составила минус шесть градусов.

Оранжевый уровень опасности был объявлен на 8 и 9 января синоптиками. В некоторых регионах прошел сильный снег, белорусскую столицу также 8 января завалило осадками. От снега улицы расчищали более 650 человек и более 620 единиц техники.

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