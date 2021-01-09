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Обитатели зоопарка зимой: страус, сова и альпака наслаждаются снегом
09.01.2021 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Смотрите в фотоленте Sputnik, как чувствуют себя обитатели Московского зоопарка в эти зимние январские дни.
Посетителей зоопарка ждут полярные совы, белые медведи, рыси и волки - все они в природе живут в широтах с крайне суровым климатом. Зима для них – самое комфортное время.
Многие теплолюбивые животные тоже неплохо переносят московскую зиму. Даже те, кто родился в теплых странах, — леопарды, антилопы, страусы, дикие кошки — выходят зимой на прогулку. Все они ночуют в теплых вольерах, но утром обязательно просятся гулять.
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Пушистые снежные хлопья радуют не только детей и взрослых. Обитатели зоопарка тоже наслаждаются белоснежной зимой.
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