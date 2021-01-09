Обитатели зоопарка зимой: страус, сова и альпака наслаждаются снегом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Смотрите в фотоленте Sputnik, как чувствуют себя обитатели Московского зоопарка в эти зимние январские дни.

Посетителей зоопарка ждут полярные совы, белые медведи, рыси и волки - все они в природе живут в широтах с крайне суровым климатом. Зима для них – самое комфортное время.

Многие теплолюбивые животные тоже неплохо переносят московскую зиму. Даже те, кто родился в теплых странах, — леопарды, антилопы, страусы, дикие кошки — выходят зимой на прогулку. Все они ночуют в теплых вольерах, но утром обязательно просятся гулять.

Также на Sputnik: