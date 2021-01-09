Источник материала: Хартия'97

Белорусы нашли сумасшедшего «ябатьку», ударившего врача в Бресте 9.01.2021, 14:28

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Отставной прапорщик неоднократно срывался с кодировки.

В Брестской городской больнице скорой медицинской помощи мужчина в возрасте после нецензурной брани и слов «против Лукашенко?» напал на молодого медика . Инцидент попал на видео.

Судя по видеозаписи, неизвестный мужчина ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко…, — после этих слов он ударил медика по лицу.

В УВД Брестского облисполкома подтвердили, что инцидент был 5 января.

— По этому факту Ленинское РОВД проводит проверку, — рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Однако белорусы сами, без помощи милиции, нашли сумасшедшего «ябатьку», сообщает телеграм-канал «Белые халаты» .

«В настоящий момент о мужчине, вчера ударившем врача, нам известно следующее:

Его зовут Вакулич Николай, проживает в агрогородке Брестского района Большие Мотыкалы.

Отставной прапорщик. Раньше работал охранником в ОАО СГЦ «Западный». Потом стал водителем автобуса.

Срывался с кодировки. Пока не вернул права, работал на промзоне. Сейчас работает водителем в школе в агрогородке Выстычи Брестского района.

Довольно стандартный портрет, соответствующий поведению. В больницу, где произошел инцидент, он был доставлен по поводу ЧМТ и алкогольного опьянения», — пишет телеграм-канал.

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