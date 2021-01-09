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Патриоты провели пикет в центре Минска
Источник материала: Хартия'97
Патриоты провели пикет в центре Минска
Протестующие развернули бело-красно-белые флаги возле кинотеатра «Мир».
Минчане провели сегодня патриотический пикет в центре столицы.
Протестующие развернули бело-красно-белые флаги возле кинотеатра «Мир», сообщает
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Протестующие развернули бело-красно-белые флаги возле кинотеатра «Мир».
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