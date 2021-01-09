Источник материала: Хартия'97

По $12 миллиардов в день: Илон Маск отрывается от конкурентов в рейтинге богатейших людей планеты 1 9.01.2021, 13:59

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Цена акций Tesla растет 11-й день подряд.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, за два дня, после того, как стал самым богатым человеком на планете, увеличил свое личное состояние еще на $25 млрд, достигнув отметки $209 млрд. Данные по состоянию на 9 января приводит Bloomberg Billionaires.

У занимающего вторую строчку в рейтинге миллиардеров, основателя Amazon Джеффа Безоса размер личного состояния остается на уровне $186 млрд. Безос удерживал лидерство в рейтинге с октября 2017 года.

Маск опередил Безоса в Bloomberg Billionaires Index 7 января, когда стоимость акций Tesla за одну торговую сессию выросла на 4,7%, увеличив его состояние до $188,5 млрд.





Цена акций Tesla растет 11-й день подряд (на 37% за данный период). В пятницу, 8 января, акции Tesla подрожали еще на $63, достигнув отметки $880, что подняло рыночную стоимость компании до $834 млрд.

Всего, за 2020 год, стоимость акций Tesla выросла на 743% из-за стабильной прибыли и включению компании в индекс S&P 500.

Благодаря росту цены акций Tesla, личное состояние Илона Маска за прошлый год увеличилось на более, чем $150 млрд.

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