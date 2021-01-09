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CNN: Во время беспорядков был обнаружен грузовик с бомбами, припаркованный в двух кварталах от Капитолия

09.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

CNN: Во время беспорядков был обнаружен грузовик с бомбами, припаркованный в двух кварталах от Капитолия

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  • 9.01.2021, 13:28
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CNN: Во время беспорядков был обнаружен грузовик с бомбами, припаркованный в двух кварталах от Капитолия

Случай расследует Федеральная прокуратура США.

Во время штурма Капитолия в США мужчина из штата Алабама припарковал грузовик с 11 самодельными бомбами, автоматом и пистолетом в двух кварталах от места событий.

Об этом сообщили в Федеральной прокуратуре в ходе расследования протестов в Вашингтоне, пишет CNN (перевод – nv.ua.

70-летний житель Алабамы Лонни Лерой Коффман припарковал грузовик вечером 6 января возле Национального республиканского клуба, который называют клубом Капитолийского холма. Он расположен в квартале от Палаты представителей США и библиотеки Конгресса.

Бомбы и оружие у мужчины обнаружили, когда трамписты штурмовали Капитолий и после сообщений о взрывчатках, которые уже нашли вблизи. Все оружие, которое изъяли, было незарегистрированным.

Коффман заявил полиции, что у него были банки, наполненные «растопленным пенопластом и бензином». Следователи считают, что в результате взрыва такая комбинация может иметь эффект напалма и стать «разрушительным устройством». Также полиция обнаружила зажигалки и тряпки из ткани.

Мужчину арестовали и обвинили в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия. Сейчас он находится под стражей до следующего выступления в суде.

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