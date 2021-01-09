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Boeing 737 потерял 3 км высоты за минуту и пропал с радаров

09.01.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пассажирский рейс SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров вскоре после взлета из столицы Индонезии. Трекеры показывают, что связь с ним оборвалась у побережья страны к северу от Джакарты после резкой потери высоты — 3 км всего за минуту.

На борту самолета Boeing 737 находились 59 пассажиров, пятеро детей и младенец. Точное количество пассажиров уточняется. Лайнер вылетел из аэропорта Сукарно-Хатта и направлялся в Понтианак — столицу провинции Западный Калимантан.

Уже началась поисково-спасательная операция. В сети появились первые снимки.

Есть информация о том, что «что-то упало и взорвалось в районе острова Мале». Спасатели находят в месте предполагаемого крушения небольших обломки.

Boeing 737 потерял 3 км высоты за минуту и пропал с радаров

 
 
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Пассажирский рейс SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров вскоре после взлета из столицы Индонезии. Трекеры показывают, что связь с ним оборвалась у побережья...
 
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