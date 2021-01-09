|
«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречают посетителей, пожалуй, в самом холодном зале страны – в окружении почти двух сотен снеговиков, которые прибыли в поместье из разных частей земного шара.
Для тех, кто не смог загадать свои желания лично, Дед Мороз готов устроить Skype-сессию. Для этого в древнейший заповедный лес Европы специально провели интернет.
Анастасия Вискуб, жительница Минска:
Сергей Осейчук, житель Каменца:
Получают в поместье и традиционные письма. В этом году корреспонденцию (в том числе иностранную) пущанскому волшебнику доставляют целыми мешками – счет уже идет на десятки тысяч конвертов с самыми заветными желаниями и поздравлениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей
Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)