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«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

09.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

Встречают посетителей, пожалуй, в самом холодном зале страны – в окружении почти двух сотен снеговиков, которые прибыли в поместье из разных частей земного шара.

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

Для тех, кто не смог загадать свои желания лично, Дед Мороз готов устроить Skype-сессию. Для этого в древнейший заповедный лес Европы специально провели интернет.  

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

Анастасия Вискуб, жительница Минска:
Мы очень ждали этого, мы с самого начала года загадывали, что сюда обязательно приедем. Наша малышка Ксюша подросла, мы с нетерпением сюда рвались. И вот мы наконец-то здесь, мы очень рады.

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

Сергей Осейчук, житель Каменца:
Мы местные, к нам приехали гости из Гродно. Достопримечательность значительная для нашего района. Все едут смотреть.  

«Достопримечательность для нашего района». Дед Мороз из Беловежской пущи принимает гостей в праздники и отвечает на письма детей

Получают в поместье и традиционные письма. В этом году корреспонденцию (в том числе иностранную) пущанскому волшебнику доставляют целыми мешками – счет уже идет на десятки тысяч конвертов с самыми заветными желаниями и поздравлениями.

Люди в материале: Анастасия Вискуб, Сергей Осейчук

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще в эти праздничные дни принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Встречают...
 
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