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Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси

09.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 6,5 миллиона белорусов посмотрели в новогоднюю ночь обращение Президента. Это абсолютный рекорд по телесмотрению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси

Таковы данные платформы ZALA от Белтелеком – MediaMetrix и исследование телевизионной аудитории с использованием пиплметрии, которое проводит организация «Реальное измерение».

Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси

Два различных, не связанных между собой способа сбора данных дали примерно равные показатели: доля линейного просмотра новогодней речи Президента составила от 70 до 78 %. При этом не учитывались гостевой просмотр и те телезрители, которые посмотрели обращение позже. Следовательно, цифры телесмотрения могут быть больше.

Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси

Поздравление запомнится и необычным форматом. Впервые новогоднее обращение записано не в рабочем кабинете Президента, а в холле Дворца Независимости, в котором за последние годы с экскурсией побывали сотни тысяч белорусов. На записи присутствовали и гости, люди разных профессий.

Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси

Новогоднее обращение Президента до сих пор входит в тренды популярного видеохостинга YouTube. Только на YouTube-каналах крупнейших госСМИ у него в общей сложности уже порядка 1 миллиона просмотров.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Более 6,5 миллиона белорусов посмотрели в новогоднюю ночь обращение Президента. Это абсолютный рекорд по телесмотрению, сообщили в программе...
 
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