|
К 2022 году Volvo намерена утроить объемы выпуска электрокаров на своем заводе в Генте
Источник материала: Tut.by
Производство электромобилей на заводе Volvo в бельгийском Генте увеличится в три раза уже к 2022 году, следует из официального заявления шведского автопроизводителя.
Такое заявление представители компании сделали на фоне двукратного (по сравнению с позапрошлым годом) роста продаж в 2020 году подзаряжаемых машин (то есть включая и гибриды), обозначаемых приставкой Recharge. На заводе в Генте выпускается кроссовер
В ближайшем будущем гамма электромобилей Volvo будет значительно расширена — ранее в компании обещали добавлять в гамму по одной электрической модели в год. По плану, уже к 2025 году на «электрички» должно приходиться до половины продаж марки, а вторую половину составят автомобили с гибридными установками.
По итогам прошлого года Volvo продала во всем мире 661 713 автомобилей — на 6,2% меньше, чем в 2019 году. Бестселлером марки стал кроссовер XC60 с результатом 191 696 проданных машин, за ним следуют XC40 (около 185 тысяч штук) и XC90 (92 тысячи единицы). Крупнейшим рынком сбыта для Volvo стала Европа (почти 288 тысяч автомобилей), далее идут Китай и США, где было продано около 166 тысяч и 110 тысяч машин соответственно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство электромобилей на заводе Volvo в бельгийском Генте увеличится в три раза уже к 2022 году, следует из официального заявления шведского автопроизводителя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)