|
Полузащитник сборной Беларуси Дмитрий Бага подписал контракт с латвийской "Лиепаей"
Источник материала: Партизан
Белорусский хавбек Дмитрий Бага, в минувшем сезоне защищавший цвета БАТЭ, подписал контракт с "Лиепаей", сообщила пресс-служба латвийского клуба.
Помимо БАТЭ, Дмитрий Бага в карьере выступал за израильский "Хапоэль" из Хайфы и греческий "Атромитос". В составе БАТЭ Дмитрий провел 307 матчей, забил 31 гол и отдал 27 результативных передач.
"Лиепая" является действующим победителем кубка Латвии. В национальном чемпионате команда заняла 5-е место. В минувшем сезоне в это команде выступали белорусы Евгений Березкин и Валерий Горбачик,
Главным тренером ФК "Лиепая" является белорусский специалист Дмитрий Молош.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский хавбек Дмитрий Бага, в минувшем сезоне защищавший цвета БАТЭ, подписал контракт с "Лиепаей", сообщила пресс-служба латвийского клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)