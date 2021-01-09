Помимо БАТЭ, Дмитрий Бага в карьере выступал за израильский "Хапоэль" из Хайфы и греческий "Атромитос". В составе БАТЭ Дмитрий провел 307 матчей, забил 31 гол и отдал 27 результативных передач.





пишет interfax.by "Лиепая" является действующим победителем кубка Латвии. В национальном чемпионате команда заняла 5-е место. В минувшем сезоне в это команде выступали белорусы Евгений Березкин и Валерий Горбачик,interfax.by





Главным тренером ФК "Лиепая" является белорусский специалист Дмитрий Молош.



