ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Угрожали, что заберут ребенка", - тракторист, сказавший правду Лукашенко, попросил политического убежища в Латвии

09.01.2021 15:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Механизатор Евгений Васильков из Хойникского района после преследования властей с семьей уехал из Беларуси.

"Угрожали, что заберут ребенка", - тракторист, сказавший правду Лукашенко, попросил политического убежища в Латвии
Тракторист-блогер Евгений Васильков рассказал Свободе о причинах своего отъезда в Латвию. Там он попросил политического убежища.

Уезжать из Беларуси он не хотел.

"Но у меня не было выбора... Милиция составила протокол за экстремизм. Угрожали мне за то, что я снимаю ролики про бардак в Хойникском районе. Милиционеры сказали, что из-за такой деятельности у нас могут забрать ребенка, который мы усыновили, так как она сирота, и ей нет еще и пяти лет», — рассказал Евгений Васильков.

В Латвии он получил поддержку - и от властей, и от белорусской диаспоры.

"Условия здесь нормальные, не пропадем, я думаю. Здесь, в Латвии, встретился с такими людьми, не то, что я тракторист, а режиссеры, спортсмены, адвокаты, люди, которые уехали с детьми... Надеюсь, что смогу вернуться домой, хотя так вижу, что все затянулось"» - добавил Евгений.

Осенью 2020 года Евгений Васильков из-за политики отсидел «сутки», потерял работу. После выборов он участвовал в акциях протеста в Хойниках.

Евгений Васильков жил в деревне вить Хойникского района, работал трактористом. Широкую общественность он приобрел после ролика, в котором рассуждал о нечестных выборах с точки зрения сельчанина. Вот этот знаменитый ролик.




И реакция последовала - 3 августа его задержала милиция за "неподчинение".

Евгений получил по решению суда 10 суток ареста. Этот арест вызвал резонанс. Люди начали акцию помощи семье тракториста-перечисляли деньги, передавали вещи для детей.

Позже Евгений потерял работу. 

В последних роликах автор блогов сосредоточился на бесхозяйственности и прозябающих деревнях в Хойникском районе.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Механизатор Евгений Васильков из Хойникского района после преследования властей с семьей уехал из Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
К 2022 году Volvo намерена утроить объемы выпуска электрокаров на своем заводе в Генте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by