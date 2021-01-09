Арестованная журналистка Екатерина Андреева ждет этапирования в Минск, следствие по ее делу, вероятно, завершено

















«Белсат» . Адвокат по делу Екатерины Андреевой остается под подпиской о неразглашении и не имеет права сообщить даже родственникам, на какой стадии находится дело. Но 9 января муж Кати Игорь Ильяш получил от нее письмо, датированное 1 января 2021 года. В нем наша коллега пишет, что в скором времени ждет перевода в Минск , передает





"Из контекста понятно, что речь идет об этапировании на суд. Это вполне логично: Екатерину переводили в Жодино на время следствия. Поскольку она имеет основания рассчитывать на этапирование в Минск, значит следствие было завершено и нужно ожидать, что вскоре будет суд», — говорит Игорь Ильяш.





Когда может произойти этапирование и суд неизвестно. Екатерина пишет о будущем судебном процессе так:





"Прогнозов не делаю даже. Готова ко всему. Удивить довольно сложно меня сейчас".





Журналистки» Белсата «Екатерина Андреева и Дарья Чулцова остаются за решеткой с 15 ноября — они были задержаны за стрим, в котором в прямом эфире показали жесткий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала на "Площади перемен " в Минске. Екатерине и Дарье предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Правозащитники признали их политзаключенными.