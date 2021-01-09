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Forbes признал первенство Маска в рейтинге миллиардеров
Источник материала: Партизан
Илон Маск все-таки обогнал главу Amazon Джеффа Безоса, после чего состояние основателя Tesla выросло до $189,7 млрд. В итоге, по данным рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, в пятницу его состояние увеличилось на $9 млрд, а к утру субботы — еще на $3,5 млрд.
Богатейшим человеком планеты Маск стал еще 7 января, но Forbes упорно не признавал это первенство.
Вторым среди богатейших бизнесменов теперь числится глава Amazon Джефф Безос — его состояние уже перешагнуло отметку $185,7 млрд.
Как отмечает Forbes, с марта 2020-го состояние Илона Маска стало больше примерно на $160 млрд. Основной рост ему обеспечили акции Tesla, которые за прошедший год прибавили к стоимости 720%. Одной из причин стал рост уверенности Уолл-стрит в том, что будущее промышленности — за электромобилями. Еще 21 декабря Tesla была добавлена в индекс S&P 500.
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Илон Маск все-таки обогнал главу Amazon Джеффа Безоса, после чего состояние основателя Tesla выросло до $189,7 млрд. В итоге, по данным рейтинга Forbes Real-Time, который...
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