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Фотофакт. Под Чашниками опрокинулась машина «скорой»
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чашникском районе у агрогородка Большая Ведрень.
Информация об этом опубликовано на странице
Подробности аварии не сообщаются.
Пользователи заметили, что из-за скудного финансирования медики вынуждены передвигаться на допотопных автомобилях, не то что силовики и госаппарат, у которых современный транспорт.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чашникском районе у агрогородка Большая Ведрень.
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