Фотофакт. Под Чашниками опрокинулась машина «скорой»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чашникском районе у агрогородка Большая Ведрень.





Информация об этом опубликовано на странице «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» .

Подробности аварии не сообщаются.

Пользователи заметили, что из-за скудного финансирования медики вынуждены передвигаться на допотопных автомобилях, не то что силовики и госаппарат, у которых современный транспорт.