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Не верю! Новогодние мифы про оливье, звезду на елке и Деда Мороза
09.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Выбрасывают ли в Италии в Новый год мебель из окон? Правда ли, что в "селедке под шубой" свекла символизирует революционеров, селедка — пролетариат, а овощи — крестьянство? И почему те, кто считает, что Дед Мороз пришел из фольклора, не совсем правы? Заблуждения развенчивает кандидат исторических наук, доцент УрГПУ Иван Попп.
© Sputnik Максим Богданович
01:25 Почему Дед Мороз не всегда был добрым волшебником (и как он появился)
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09:37 Правда ли, что современный образ Санта-Клауса придумала Сoca-Cola
12:20 Где родители Снегурочки?
14:09 Звезда на елке — это отсылка к Спасской башне?
16:30 Правда ли, что в Италии в Новый год выбрасывают мебель из окон
19:11 Мифы вокруг оливье
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Разбираем мифы, связанные с Новым годом. Правда ли, что Дед Мороз не всегда был добрым волшебником, а одному из его прототипов даже приносили в дар молодых девушек?...
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