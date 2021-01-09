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Не верю! Новогодние мифы про оливье, звезду на елке и Деда Мороза

09.01.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Новогодние мифы про оливье, звезду на елке и Деда Мороза

Выбрасывают ли в Италии в Новый год мебель из окон? Правда ли, что в "селедке под шубой" свекла символизирует революционеров, селедка — пролетариат, а овощи — крестьянство? И почему те, кто считает, что Дед Мороз пришел из фольклора, не совсем правы? Заблуждения развенчивает кандидат исторических наук, доцент УрГПУ Иван Попп. 

© Sputnik Максим Богданович
Как мандарины стали символом Нового года, и при чем тут Хрущев и Чебурашка

01:25 Почему Дед Мороз не всегда был добрым волшебником (и как он появился)

08:06 Миф или нет, что Дед Мороз всегда носил красную шубу

09:37 Правда ли, что современный образ Санта-Клауса придумала Сoca-Cola

12:20 Где родители Снегурочки?

14:09 Звезда на елке — это отсылка к Спасской башне?

16:30 Правда ли, что в Италии в Новый год выбрасывают мебель из окон

19:11 Мифы вокруг оливье

20:30 Легенда о селедке под шубой (где ШУБА расшифровывается как "Шовинизму и Упадку Бойкот и Анафема")

26:25 Почему "Голубой огонек" — это тоже отчасти фейк

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Разбираем мифы, связанные с Новым годом. Правда ли, что Дед Мороз не всегда был добрым волшебником, а одному из его прототипов даже приносили в дар молодых девушек?...
 
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