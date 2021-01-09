Какая идеология и берете ли девушек? День открытых дверей в Академии МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

Оперативников, судебных экспертов, сотрудников ДИН в их самом нежном возрасте можно было сегодня увидеть в актовом зале Академии МВД. Главный милицейский ВУЗ сегодня провел день открытых дверей и рассказал потенциальным абитуриентам, кого хочет видеть среди своих курсантов.

В Актовом зале, где проходила встреча школьников и преподавателей Академии, побывала корреспондент Sputnik.

"Какой должна быть девушка, чтобы поступить?"

В День открытых дверей в Академии МВД было людно. На входе люди в форме – действующие курсанты – измеряли температуру и обрызгивали руки антисептиком курсантам будущим, одетым пока что по-гражданке.

Потенциальных абитуриентов собрали в актовом зале Академии и первый заместитель начальника Академии МВД полковник Алексей Башан рассказал, кто из них сможет стать курсантом.

© Sputnik / Елена Васильева Девушки остались слегка разочарованы, для них мест в Академии МВД намного меньше, чем для парней

Больше всего это мероприятие разочаровало собравшихся девушек. Выяснилось, что из нескольких сотен мест для них отводится только пятнадцать. Даже среди тех, кто пришел на День открытых дверей, девушек было куда больше.

Сложностей прибавляет то, что из пятнадцати доступных мест в прошлом году четырнадцать заняли выпускницы специализированных учреждений – кадетских училищ, которые имеют льготы при зачислении. Если у выпускницы училища все оценки в аттестате "семь и выше", она зачисляется без вступительных испытаний.

"У нас несколько лет подряд проходит конкурс даже среди льготниц", - рассказал Башан.

"Какой должна быть девушка, чтобы поступить?" – поинтересовалась одна из мам выпускницы.

"В прошлом году мы зачислили только одну девушку не-льготницу. Она набрала 381 балл из четырехсот возможных. Стобалльный аттестат, победительница олимпиады, тесты – выше девяноста баллов. Оставалось одно место, и она на него поступила", - рассказал замначальника.

Некоторые девушки и их родители оказались разочарованы. Яна мечтала работать в судебной системе.

"Я когда-то в юности мечтала пойти в Академию МВД, не получилось. У меня сын служил, и я была бы рада, если бы дочка поступила. Но мы решили, что не поступим. Заявление, конечно, напишем. Обидно, что все места льготникам – а разве дети из обычных школ не такие? Как-то обидно", - рассказала мама Яна Екатерина Викторовна.

© Sputnik / Елена Васильева Чтобы задать свои вопросы, желающим пришлось стоять в очереди

Золотая медаль - не бонус, но нам такие нужны

Он, впрочем, обнадежил девушек, желающих служить в органах внутренних дел. Посоветовал поступать на юридический факультет - и уже получив высшее образование трудоустроиться "в органах".

Ни дети, воспитывающиеся в многодетных семьях, ни золотые медалисты льгот при поступлении не имеют.

В приоритете – выпускники кадетских училищ, причем кадетские классы, созданные при многих школах, никаких бонусов не дают. Башан пояснил – в кадетских училищах ребята уже много лет носят форму и готовятся к тому, чтобы стать курсантами, было бы нечестно лишать их права занять свое место в Академии.

© Sputnik / Елена Васильева Возможных абитуриентов интересовало, есть ли бонусы при поступлении

"У меня золотая медаль, это считается бонусом?" – поинтересовался один из потенциальных абитуриентов.

Башан развел руками – не является. Но добавил, что как обладатель золотой медали, был бы рад видеть таких школьников среди курсантов.

Какая у вас идеология?

Никаких собеседований для поступления в Академию проходить не нужно, а вот побеседовать с психологом придется. Нагрузки на службе значительные, говорит замначальника Академии, так что тех, кто к этому не готов, нет смысла брать на учебу – человек просто будет занимать чужое место.

Один из потенциальных курсантов поинтересовался, нужно ли при поступлении сдавать физические нормативы.

"Мы умных набираем, а сильных мы из вас сделаем. Если нет медицинских противопоказаний, берем. Знаете, есть такая фраза: огурец, который попал в банку с рассолом, обречен стать соленым. Выпустим всех умными, образованными. А консистенцию этого рассола как-нибудь определим", - сказал Башан.

В Академии МВД рассказали, какими видят будущих курсантов, - умными и образованными

Один из потенциальных абитуриентов поинтересовался, как в Академии с идеологией.

"Есть ли какая-то идеология и как ее подают?"

"Каждый из нас представляет себе, каким он видит милиционера. Так и воспитываем. Потому что завтра я уйду на пенсию и наши выпускники будут охранять меня, так и воспитываем. Самая главная наша идеология", - резюмировал замначальника Академии.