Под Минском прошли трековые гонки в снегу и грязи (25 фото)

Источник материала: Onliner Сегодня на стадионе «Заря» под Минском состоялась первая гонка из серии четырех зимних раундов Parimatch Ice Racing, которые совместно проводят Racing.by и Grappa Motorsport. Массовый старт, full contact, короткие заезды по 4—6 кругов, ротация участников на стартовой сетке, монорезина — все это в нашем фоторепортаже.

Зрители могли приобрести билеты на входе за 15 рублей для взрослых и за 8 — для детей 6—12 лет. Для всех, кто младше, вход был бесплатный. При этом у зрителей была возможность пройти в технический парк и посмотреть автомобили участников, пообщаться с гонщиками.













Трековые гонки — автомобильные соревнования, которые проходят на овальном стадионе. Сначала проводятся квалификационные заезды (хронометрируемая тренировка), где каждый участник показывает свое лучшее время (на это дается два круга), затем на основе результатов присваиваются стартовые номера и строится сетка заездов. В каждом заезде участники набирают баллы в зависимости от места на финише. Из лидеров сетки формируется финальный заезд на шесть кругов, победитель которого и выигрывает соревнования.











































































