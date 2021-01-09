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Белорусские партизаны провели дерзкие акции в анклавах лукашизма
Источник материала: Хартия'97
Белорусские партизаны провели дерзкие акции в анклавах лукашизма
Не забудем, не простим!
Пять месяцев, с 09.08.2020 по 09.01.2021, белорусы отстаивают свое право быть свободными.
В пятимесячный юбилей непрерывных протестов белорусы провели акции в анклавах лукашизма, сообщает телеграм-канал
Белорусские партизаны сделали фото с плакатами возле основных злачных мест, которые еще поддерживают нелегитимную власть: Дом Правосудия, Генеральная прокуратура, Советское РУВД г. Минска, Белтелерадиокомпания, Министерство обороны, КГБ, МВД, ГУБОПиК, ИВС и ЦИП (Окрестина).
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Не забудем, не простим!
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