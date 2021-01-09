Источник материала: Хартия'97

«Идут дедушки и бабушки ради свободы с вами нашей!» 9.01.2021, 14:58

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фото: epa

Жители Копища записали видео для бравых пенсионеров.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео жителей деревни Копище (Минский район) для наших невероятных бабушек и дедушек.

«Идут дедушки и бабушки ради свободы с вами нашей! Для нас вы наш пример! Вы – наша гордость, наши почтенные старики!», — говорится в видео.

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