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«Идут дедушки и бабушки ради свободы с вами нашей!»
Источник материала: Хартия'97
«Идут дедушки и бабушки ради свободы с вами нашей!»
Жители Копища записали видео для бравых пенсионеров.
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«Идут дедушки и бабушки ради свободы с вами нашей! Для нас вы наш пример! Вы – наша гордость, наши почтенные старики!», — говорится в видео.
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Жители Копища записали видео для бравых пенсионеров.
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