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Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты

09.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты

  • 9.01.2021, 14:54
  • 1,625
Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты

На борту могли находиться не менее 50 пассажиров.

Наземные службы потеряли в субботу связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавшим из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан). Об этом сообщает новостной портал Detik (перевод – ТАСС.

Лайнер Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява, отмечает портал. По предварительной информации, на борту могли находиться не менее 50 пассажиров.

Пресс-секретарь Министерства транспорта Индонезии Адита Иравати подтвердила изданию Kompas, что «последний раз на связь экипаж рейса SJY182 выходил в 14:40 по местному времени». По ее словам, «Минтранс совместно с Национальным комитетом по обеспечению безопасности на транспорте и Национальным поисково-спасательным агентством в настоящее время уточняют детали случившегося».

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