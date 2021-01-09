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Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты
Источник материала: Хартия'97
Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты
На борту могли находиться не менее 50 пассажиров.
Наземные службы потеряли в субботу связь с пассажирским самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавшим из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан). Об этом сообщает новостной портал
Лайнер Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява, отмечает портал. По предварительной информации, на борту могли находиться не менее 50 пассажиров.
Пресс-секретарь Министерства транспорта Индонезии Адита Иравати подтвердила изданию Kompas, что «последний раз на связь экипаж рейса SJY182 выходил в 14:40 по местному времени». По ее словам, «Минтранс совместно с Национальным комитетом по обеспечению безопасности на транспорте и Национальным поисково-спасательным агентством в настоящее время уточняют детали случившегося».
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На борту могли находиться не менее 50 пассажиров.
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