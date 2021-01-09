Выдвинутый от Беларуси фильм «Уроки фарси» сняли с «Оскара-2020»

Фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси», который был выдвинут от Беларуси на конкурсе «Оскар», дисквалифицировали. Об этом сообщает американское издание Variety.

Картина не может представлять на конкурсе Беларусь, поскольку создатели произведения не смогли подтвердить, что большая часть творческой группы – белорусы. При этом основной язык «Уроков фарси» не является официальным языком Беларуси, а в создании фильма участвовали несколько стран (Германия, Россия и Беларусь).

«Белорусский комитет и наши партнеры-продюссеры посчитали, что фильм отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии «Оскар». Однако, особенность в том, что фильм является международным совместным производством нескольких стран (Беларуси, Германии и России - ИФ) и что основной язык не является официальным языком страны, подавшей заявку», - рассказал продюсер произведения Илья Стюарт.

Впервые «Уроки фарси» были показаны зрителям на Берлинском кинофестивале в программе Berlinale Special. Фильм планируют показать более, чем в 50 странах мира.

Премьера состоялась в 2020 году. Первыми зрители смогли увидеть данную картину в Германии в феврале прошлого года.

Действие фильма происходит во время Второй мировой войны, 1942 год. Главный герой — бельгийский еврей Жиль Кремье, который оказывается в нацистском концлагере и пытается выжить, выдавая себя за перса. Он спасается с помощью книги, на которую обменял свой бутерброд в последнии минуты свободной жизни. Кремье начинает учить немецкого офицера, повара Клауса Коха выдуманному им языку, выдавая его за фарси.