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«Московский комсомолец»: сыну президента Беларуси - напророчили бунт против отца
Источник материала: Партизан
О тяжелых проблемах белорусского принца - Коли Лукашенко рассказал изданию психолог
фото: АР
Имя Коли Лукашенко на слуху у многих. Любимый сын президента Белоруссии, ради которого он даже изменил дату собственного рождения, чтобы праздновать в один день - 31 августа, с детства следует за отцом тенью. Был Николай с Лукашенко и в августе, когда только что избранный глава государства летел на вертолете в свою резиденцию - в каске, бронежилете и с автоматом в руках. "Золотое детство", считает психолог, обернулось для Коли серьезными проблемами.
К 16 годам Коля получил золотой пистолет от бывшего президента России Дмитрия Медведева, двух белых львов от армянского олигарха, встретился с Папой Римским, принимал военный парад, сопровождал отца на инаугурации и стал интернет-мемом, влюбив в себя толпы девушек. Как не посмотри, но пацан, как его называл сам Александр Лукашенко, мало похож на обычного ребенка.
В одном из интервью Лукашенко-старший признавался, что воспитывает Николая самостоятельно. "Мать собственная видит его не чаще, может быть, чем другие по телевидению. Это мой сын, который вырос у меня на руках, я даже не хочу говорить, как это мне досталось - когда не буду президентом, расскажу. Он никогда не ложился без меня спать и никогда не просыпался", - рассказывал белорусский президент. Пренебрегал Лукашенко и официальными протоколами, таская сына на всевозможные мероприятия и парады. Президент объяснял, что его сын сам хочет находиться рядом с отцом, а тот не может отказать мальчику
"Такой смышленый парень! Я в вертолет — и он! Ну, мужик растет!" - объяснял Лукашенко в 2009 году.
Президентские выборы 9 августа, которые привели к массовым протестам по всей стране, сильно отразились на имидже Лукашенко-старшего. Глава Беларуси, еще недавно считавшийся Батькой, по-хозяйски разъезжавший по всей стране с выволочками для местных властей, вдруг
вынужден был в собственную резиденцию лететь на вертолете, в бронежилете. И устраивать тайную инаугурацию в тройном кольце силовиков.
Коля уже в том возрасте, когда он в состоянии оценить изменившуюся ситуацию. Легко ли парню, привыкшему быть «маленьким принцем», стать обитателем «осажденной крепости», ощущая, что народ, которым «управляет его отец», является источником опасности.
Надо ли говорить, как резко изменился имидж и самого Коленьки.
Из "белорусского принца" молодой человек перевоплотился в универсального солдата.
Появившись перед телекамерами в полной экипировке бойца спецназа, Коленька после этого «ушел в тень». И на публике больше не появлялся…
ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО
Хотя известно, что в начале сентября он посещал хоккейные матчи, затем присутствовал на инаугурации отца. Но с октября о нем ничего не слышно. Даже истошные фанатки Коленьки, создавшие его страницу в соцсети под названием «Белорусский принц», сбились с ног в поисках новой информации и новых видеообразов своего кумира.
В мае он Николай окончил девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района и сдал вступительные экзамены в лицей БГУ на биологический профиль. Однако позже его документы оттуда исчезли. Не пришел Николай и на собрание учащихся в начале учебного года. Многие гадали, куда же пропал сын президента и почему он отказался от самого престижного образовательного учреждения страны. По одной информации, Коля Лукашенко перевелся в элитную школу Москвы в элитном районе Жуковка. По другой - в гимназию при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова, где будет проходить обучение дистанционно под вымышленным именем.
Так или иначе, вероятнее всего, обучение молодой человек продолжит в российской школе. «Преподавательский состав лицея БГУ осудил насилие силовиков в отношении протестующих, и Лукашенко решил, что Коля может напитаться там оппозиционными идеями», - пояснял ситуацию экс-президент Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович.
Доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин объяснил, как все эти события повлияли на развитие Николая Лукашенко.
- Человека воспитывает социальная среда, в которой он проводит значительную часть времени. И именно эта среда является основой воспитания. Для нас авторитеты - это наши ровесники, поэтому истинное влияние на личность в юношестве оказывают они, а не родители. Молодежь, конечно, может чтить своих родителей, может подыграть им в угоду, но в реальности авторитетом будут их сверстники.
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