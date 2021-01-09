«Московский комсомолец»: сыну президента Беларуси - напророчили бунт против отца

Имя Коли Лукашенко на слуху у многих. Любимый сын президента Белоруссии, ради которого он даже изменил дату собственного рождения, чтобы праздновать в один день - 31 августа, с детства следует за отцом тенью. Был Николай с Лукашенко и в августе, когда только что избранный глава государства летел на вертолете в свою резиденцию - в каске, бронежилете и с автоматом в руках. "Золотое детство", считает психолог, обернулось для Коли серьезными проблемами.





К 16 годам Коля получил золотой пистолет от бывшего президента России Дмитрия Медведева, двух белых львов от армянского олигарха, встретился с Папой Римским, принимал военный парад, сопровождал отца на инаугурации и стал интернет-мемом, влюбив в себя толпы девушек. Как не посмотри, но пацан, как его называл сам Александр Лукашенко, мало похож на обычного ребенка.





В одном из интервью Лукашенко-старший признавался, что воспитывает Николая самостоятельно. "Мать собственная видит его не чаще, может быть, чем другие по телевидению. Это мой сын, который вырос у меня на руках, я даже не хочу говорить, как это мне досталось - когда не буду президентом, расскажу. Он никогда не ложился без меня спать и никогда не просыпался", - рассказывал белорусский президент. Пренебрегал Лукашенко и официальными протоколами, таская сына на всевозможные мероприятия и парады. Президент объяснял, что его сын сам хочет находиться рядом с отцом, а тот не может отказать мальчику





"Такой смышленый парень! Я в вертолет — и он! Ну, мужик растет!" - объяснял Лукашенко в 2009 году.





Президентские выборы 9 августа, которые привели к массовым протестам по всей стране, сильно отразились на имидже Лукашенко-старшего. Глава Беларуси, еще недавно считавшийся Батькой, по-хозяйски разъезжавший по всей стране с выволочками для местных властей, вдруг

вынужден был в собственную резиденцию лететь на вертолете, в бронежилете. И устраивать тайную инаугурацию в тройном кольце силовиков.





Коля уже в том возрасте, когда он в состоянии оценить изменившуюся ситуацию. Легко ли парню, привыкшему быть «маленьким принцем», стать обитателем «осажденной крепости», ощущая, что народ, которым «управляет его отец», является источником опасности.





Надо ли говорить, как резко изменился имидж и самого Коленьки.

Из "белорусского принца" молодой человек перевоплотился в универсального солдата.

Появившись перед телекамерами в полной экипировке бойца спецназа, Коленька после этого «ушел в тень». И на публике больше не появлялся…









ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО





Хотя известно, что в начале сентября он посещал хоккейные матчи, затем присутствовал на инаугурации отца. Но с октября о нем ничего не слышно. Даже истошные фанатки Коленьки, создавшие его страницу в соцсети под названием «Белорусский принц», сбились с ног в поисках новой информации и новых видеообразов своего кумира.





В мае он Николай окончил девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района и сдал вступительные экзамены в лицей БГУ на биологический профиль. Однако позже его документы оттуда исчезли. Не пришел Николай и на собрание учащихся в начале учебного года. Многие гадали, куда же пропал сын президента и почему он отказался от самого престижного образовательного учреждения страны. По одной информации, Коля Лукашенко перевелся в элитную школу Москвы в элитном районе Жуковка. По другой - в гимназию при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова, где будет проходить обучение дистанционно под вымышленным именем.





Так или иначе, вероятнее всего, обучение молодой человек продолжит в российской школе. «Преподавательский состав лицея БГУ осудил насилие силовиков в отношении протестующих, и Лукашенко решил, что Коля может напитаться там оппозиционными идеями», - пояснял ситуацию экс-президент Национальной академии наук Белоруссии Александр Войтович.





Доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин объяснил, как все эти события повлияли на развитие Николая Лукашенко.





- Человека воспитывает социальная среда, в которой он проводит значительную часть времени. И именно эта среда является основой воспитания. Для нас авторитеты - это наши ровесники, поэтому истинное влияние на личность в юношестве оказывают они, а не родители. Молодежь, конечно, может чтить своих родителей, может подыграть им в угоду, но в реальности авторитетом будут их сверстники.



Предполагаю, что сын Лукашенко рос в неестественной среде.

У него не было возможности социализации, достаточного уровня взаимодействия с другими людьми, чтобы развивался социальный интеллект. Тепличность окружения, папа–президент - все это оказывает влияние на психику. Кроме того, может приводить к установкам, которые не позволяют ему стоять в одном ряду с простыми людьми, может сформироваться мания величия, что он все-таки сын президента, и так далее.





Можно предположить, что Николай Лукашенко ограничен в своем таланте взаимодействия в обществе. Он никогда не общался с ровесниками во дворе. Он может учиться в каком-то классе и там это взаимодействие есть, но и там специфическая аудитория.





Вообще это одна из проблем власть имущих и звезд, когда их дети живут в особых условиях. У них появляются индивидуальные преподаватели, домашнее обучение. В итоге они растут неприспособленными к социуму.





Поэтому, с моей точки зрения, сын Лукашенко, вероятнее всего, ограниченная личность, возможна даже задержка в развитии социальных установок. Еще и сам Лукашенко является диктатором, и его сын может его побаиваться, подыгрывать и жить по его сценарию. Он хронически не свободен и это не может не сказаться на его личности.





- Как вы считаете повлиял ли на Николай инцидент, когда он сопровождал отца в резиденцию на вертолете? Все-таки он несовершеннолетний, а тут ему дали автомат, бронежилет словно есть какая-то страшная опасность.





- Это просто папа в роли режиссера вышел на сцену вместе с сыном, и они играют какой-то спектакль для народа. Тут страшного ничего нет. Они друг другу подыграли, сняли на камеры и выпустили в эфир. После этого они оба об этом забыли. Конкретно это вряд ли как-то отразилось на Николае.





Лукашенко просто использует сына для формирования своего имиджа, для усиления некоторых политических позиций с его помощью.

Возможно, в этом есть расчет, что рейтинг сына также вырастет и может быть потом поможет ему в карьере.





- Принимает ли сын Лукашенко самостоятельные решения? Разделяет ли он взгляды отца?





- Если речь о том, насколько позиция сына зрелая, независимая, свободная - это гигантский вопрос. Он еще молод и полностью манипулируется отцом, поэтому наивно было бы полагать, что это его собственное мнение.





Нельзя говорить, что он несет ответственность за то, что он творит вместе со своим отцом. И в этом большая беда. Очень часто дети находятся под сильным влиянием родителей. Их ограничивают, в том числе всевозможными обязательствами – это большой ужас. У каждого родителя есть свой грех, которым он ограничивает своих детей. Поэтому здесь говорить о том, что у сына Лукашенко был свой зрелый выбор - это наивно.





- Сейчас Николай пошел в московскую школу. И вероятно для российских детей имя Александра Лукашенко не столь важное, как это было в Белоруссии. С чем он может сталкиваться?





- У таких детей бывает аутизм, замкнутость, они живут совершенно другими ценностями, которые сформированы их родителями. Даже если он сейчас пошел в школу, то ему там будет очень тяжело. Для того, чтобы он стал настоящей личностью, должно пройти очень много времени. Необходимо создать условия, чтобы Николай самостоятельно разбирался со своими делами независимо от отца.





И самое главное - он должен сам этого захотеть, иначе в будущем его постоянно будут упрекать за то, что он ничего не достиг и только пользовался властью отца. Если он будет рваться проявить себя, начнет бунтовать - тогда появятся основания для развития.





- Если Лукашенко уйдет с поста президента, как это отразится на его сыне?





- Лукашенко объективно это видит и готовит условия, чтобы его сын был защищен, в случае, если мировое сообществе с ним разберется. А у нас такие разборки бывают. Лукашенко объективно это понимает и заранее подстраховывает сына. Но самому Лукашенко-младшему нужно много сил, чтобы проявить себя. Нужно, чтобы до него это дошло. Но я уверен, что он будет расти и бунтовать.











