В Минске выпало почти половина месячной нормы осадков

За последние двое суток (с 9 часов утра 7 января до 9 часов утра 9 января) в Минске выпало 42% январской месячной нормы осадков — 19 мм (1 мм осадков соответствует 1-1,5 см снега).





Как свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, наиболее интенсивные осадки выпали в ночь на 8 января — 8 мм, они относятся к категории сильных. Днем 8 января было 5 мм, днем 7 января и в ночь на 9-е — по 3 мм (умеренные осадки).

В Марьиной Горке выпало 76% январской нормы осадков (26 мм), в Бобруйске — 74% (26,5 мм), Мозыре — 68% (25 мм), Могилеве — 41% (16 мм), Гомеле — 35% (12 мм).

Высота снежного покрова в столице составляет 23 см, в Могилеве — 15 см, Витебске — 8 см, Бресте и Гомеле — 2 см, Гродно — 1 см. Снег отсутствует только в некоторых районах Брестской области.

По данным «Белэнерго», в связи с непогодой 8 января нарушалось энергоснабжение 630 населенных пунктов, 7 января — 135.