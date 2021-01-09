В жизни за полярным кругом есть один плюс – и вот он

Источник материала: Sputnik Беларусь

За привычным для северных широт, но очень зрелищным природным явлением - северным сиянием - могли наблюдать жители поселка Ура-Губа в Мурманской области.

На кадрах, снятых с применением технологии ускоренной киносъемки таймлапс, запечатлено полотно небесного свечения изумрудных оттенков с пурпурными краями.

Aurora Borealis, или северное сияние - это свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

Смотрите на видео, как выглядит один из главных или, по крайней мере, красивых поводов пожить за полярным кругом.

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