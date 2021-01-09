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В жизни за полярным кругом есть один плюс – и вот он

09.01.2021 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

За привычным для северных широт, но очень зрелищным природным явлением - северным сиянием - могли наблюдать жители поселка Ура-Губа в Мурманской области. 

© AP / NASA
Белорусы смогут увидеть явление, которое случается раз в 800 лет

На кадрах, снятых с применением технологии ускоренной киносъемки таймлапс, запечатлено полотно небесного свечения изумрудных оттенков с пурпурными краями.

Aurora Borealis, или северное сияние - это свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

Смотрите на видео, как выглядит один из главных или, по крайней мере, красивых поводов пожить за полярным кругом.

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Никогда не видели северного сияния? Смотрите на видео, какой вид на небо открылся жителям поселка в Мурманской области. Не греет – зато как светит!
 
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