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После штурма Капитолия Трампу грозит кратчайший импичмент в истории США
Источник материала: СТВ
Новости США. Дональду Трампу грозит кратчайший импичмент в истории США. До конца президентского срока осталось всего 11 дней, а список тех, кто требует его отстранения от власти, продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демократы уже представили проект импичмента президенту, в нем они обвиняют его в подстрекательстве к мятежу. Между тем, члены Палаты представителей надеются, что Трамп сам уйдет в отставку. Либо придется прибегнуть к 25-й поправке Конституции и отстранить его от власти за неспособность выполнять обязанности.
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США:
Трамп между тем переживает новый удар – Twitter окончательно заблокировал его аккаунт. Решение принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Блокировке этой ночью подверглись и страницы некоторых сторонников действующего президента, в том числе экс-советника Трампа по нацбезопасности.
В результате штурма Капитолия и массовых беспорядков погибли пять человек. В суды уже поступили дела свыше 50 участников нападения.
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Новости США. Дональду Трампу грозит кратчайший импичмент в истории США. До конца президентского срока осталось всего 11 дней, а список тех, кто требует его...
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