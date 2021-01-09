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Попытка собаки слепить снеговика рассмешили Сеть
Источник материала: ОНТ
Видео с псом, который пытается слепить снеговика, стало популярным в Instagram,
Сначала кажется, что у собаки не получается вылепить снеговика, ведь в кадре пес скатывает снежный цилиндр. Однако, возможно, что питомец придумал своего, особого, снежного человека.
Комментаторов развеселили попытки пса слепить снеговика: «Мне кажется, он кошку туда закатал», «Кому снежных сосисок? Одна готова», – писали они.
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Видео с псом, который пытается слепить снеговика, стало популярным в Instagram, пишет ridus.ru. Сначала кажется, что у собаки не получается вылепить снеговика, ведь в кадре...
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