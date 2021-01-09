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Названы имена медалистов открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту
Источник материала: ОНТ
Стали известны обладатели медалей открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье,
В спринтерском многоборье у женщин лучшей стала Анна Нифонтова из команды Минска. На втором месте – спортсменка из Могилёва Евгения Воробьева, на третьем – еще одна столичная конькобежка Анастасия Прокопович.
Победителем в данном виде программы среди мужчин стал минчанин Игнат Головатюк. Серебро завоевал Виктор Руденко, бронза досталась могилевчанину Владиславу Запойкину.
В классическом многоборье у женщин Екатерина Слоева завоевала золото, серебро на счету Марины Зуевой, а бронза – у Татьяны Михайловой.
У мужчин в классическом многоборье не было равных минчанину Егору Доморацкому, на второй ступени пьедестала – могилевчанин Евгений Болгов, а минчанин Алексей Кирпичник занял почетное третье место.
В командном зачете абсолютным чемпионом стала команда Минска. Второе место – у спортсменов Могилевской области. Третью позицию в итоговом протоколе оставили за собой спортсмены Витебской области.
Турнир стал отборочным на ключевые международные старты сезона.
Фото: БЕЛТА
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Стали известны обладатели медалей открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье, сообщает БЕЛТА. В...
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