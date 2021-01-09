ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы имена медалистов открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту

09.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названы имена медалистов открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту

Стали известны обладатели медалей открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье, сообщает БЕЛТА.

В спринтерском многоборье у женщин лучшей стала Анна Нифонтова из команды Минска. На втором месте – спортсменка из Могилёва Евгения Воробьева, на третьем – еще одна столичная конькобежка Анастасия Прокопович.

Победителем в данном виде программы среди мужчин стал минчанин Игнат Головатюк. Серебро завоевал Виктор Руденко, бронза досталась могилевчанину Владиславу Запойкину.

В классическом многоборье у женщин Екатерина Слоева завоевала золото, серебро на счету Марины Зуевой, а бронза – у Татьяны Михайловой.

У мужчин в классическом многоборье не было равных минчанину Егору Доморацкому, на второй ступени пьедестала – могилевчанин Евгений Болгов, а минчанин Алексей Кирпичник занял почетное третье место. 

В командном зачете абсолютным чемпионом стала команда Минска. Второе место – у спортсменов Могилевской области. Третью позицию в итоговом протоколе оставили за собой спортсмены Витебской области.

Турнир стал отборочным на ключевые международные старты сезона.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны обладатели медалей открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье, сообщает БЕЛТА. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by