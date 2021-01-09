Названы имена медалистов открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту

Источник материала: ОНТ

Стали известны обладатели медалей открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье, сообщает БЕЛТА.

В спринтерском многоборье у женщин лучшей стала Анна Нифонтова из команды Минска. На втором месте – спортсменка из Могилёва Евгения Воробьева, на третьем – еще одна столичная конькобежка Анастасия Прокопович.

Победителем в данном виде программы среди мужчин стал минчанин Игнат Головатюк. Серебро завоевал Виктор Руденко, бронза досталась могилевчанину Владиславу Запойкину.

В классическом многоборье у женщин Екатерина Слоева завоевала золото, серебро на счету Марины Зуевой, а бронза – у Татьяны Михайловой.

У мужчин в классическом многоборье не было равных минчанину Егору Доморацкому, на второй ступени пьедестала – могилевчанин Евгений Болгов, а минчанин Алексей Кирпичник занял почетное третье место.

В командном зачете абсолютным чемпионом стала команда Минска. Второе место – у спортсменов Могилевской области. Третью позицию в итоговом протоколе оставили за собой спортсмены Витебской области.

Турнир стал отборочным на ключевые международные старты сезона.

Фото: БЕЛТА

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