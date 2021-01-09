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Пассажирский Boeing 737 разбился Индонезии

09.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пассажирский Boeing 737 разбился Индонезии

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа» и местное телевидение. 

Капитан корабля береговой охраны рассказал, что обломки лайнера и тела пассажиров нашли в воде.


Фото: соцсети

Как информирует портал Flightradar24, в 7:40 по местному времени (10:40 мск), через 4 мин. после вылета самолета из аэропорта Джакарты, связь с рейсом SJ182 была потеряна. Он снизился более чем на 10 тыс. футов менее чем за минуту. 

На борту лайнера находились 62 человека. Из Джакарты он направлялся в Понтианак.

Индонезийское телевидение показало видео, снятое на месте крушения самолета. Кадры были опубликованы на YouTube сайтом авиационных новостей Airlive.net.

В кадре – рыбаки, работающие в заливе Джакарты, показывают небольшие обломки, которые они нашли в воде.


Фото: TIGA BIRU CHANNEL/YouTube

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Теги: Новости
 
 
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Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в Яванское море после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Синьхуа» и местное...
 
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