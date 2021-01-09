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В Старом замке в Гродно завершается первый этап реставрации
Источник материала: ОНТ
Во время строительных работ пополнилась копилка историко-археологического музея, который сейчас переехал в Новый замок.
После возвращения в родные стены в экспозиции акцент сделают на аутентику – археологические находки из фондов музея – одежда, вооружение ХVI – ХVII веков, печатный станок. Но всё это будет в современной упаковке.
В некоторых залах используют 3D-мэппинг – изображения спроецируют на большие объекты, появятся электронные справочные витрины.
Реставрация Старого замка в Гродно началась в 2017 году. Жемчужина Беларуси предстанет в виде, который имела при Стефане Батории.
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Во время строительных работ пополнилась копилка историко-археологического музея, который сейчас переехал в Новый замок. После возвращения в родные стены в...
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