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По всей Беларуси коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада
Источник материала: ОНТ
Сотрудники коммунальных служб работают круглосуточно. Только в Минске на улицы вывели более 620 машин, количество техники может увеличиваться в зависимости от активности осадков. Специалисты своевременно получают прогнозы синоптиков, поэтому заранее готовятся к сюрпризам природы.
В свою очередь Госавтоинспекция призывает водителей проявлять бдительность при переменчивой погоде. В новогодние праздники увеличилось количество мелких ДТП, произошло и несколько тяжелых, причина которых невнимательность и не соответствующий дорожным условиям стиль вождения.
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Сотрудники коммунальных служб работают круглосуточно. Только в Минске на улицы вывели более 620 машин, количество техники может увеличиваться в зависимости от...
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