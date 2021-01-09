По всей Беларуси коммунальщики продолжают бороться с последствиями снегопада

Источник материала: ОНТ

Сотрудники коммунальных служб работают круглосуточно. Только в Минске на улицы вывели более 620 машин, количество техники может увеличиваться в зависимости от активности осадков. Специалисты своевременно получают прогнозы синоптиков, поэтому заранее готовятся к сюрпризам природы.

В свою очередь Госавтоинспекция призывает водителей проявлять бдительность при переменчивой погоде. В новогодние праздники увеличилось количество мелких ДТП, произошло и несколько тяжелых, причина которых невнимательность и не соответствующий дорожным условиям стиль вождения.

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