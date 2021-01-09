Новая модель пассажирского автобуса МАЗ отправилась в Сочи

Источник материала: ОНТ

Новая модель пассажирского автобуса белорусского производства отправилась на тестирование в Сочи. Современная машина с оборудованием обеззараживания воздуха, спутниковой навигацией, видеонаблюдением, бесконтактной оплатой проезда, а также системой контроля водителя.

В новом году Минский автомобильный завод делает ставку на производство высокотехнологичной продукции, в том числе и электротранспорта. С недавно открытых сборочных площадок в Жодино сойдут современные электробусы и троллейбусы.

В Витебске же решили усовершенствовать старые модели техники МАЗ. На их базе сконструировали самый вместительный мусоровоз, его объём – 24 кубометра. Загрузка контейнера – происходит сзади, благодаря чему машина стала более маневренная в узких дворах. Управление – и автоматическое, и ручное.

Юрий Радюш, начальник сервисно-ремонтной службы машиностроительного предприятия: «Мы разработали модель, которая уникальная для Беларуси, имеет большую грузоподъемность, большой объем – 24 «кубика», это позволяет экономить время, экономить количество машин, более эффективно работать жилищно-коммунальным хозяйствам».

В прошлом году в Витебске уже выпустили первые похожие машины, но меньшим объемом. Особый интерес к новинке проявляют компании из Украины, потребность наших южных соседей примерно 300 новых машин. Но первая произведенная партия отправилась отечественным коммунальщикам, колесить такие машины будут по Жлобину.

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