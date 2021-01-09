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«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

09.01.2021 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Академия МВД 9 января распахнула свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

Среди тех, кто пришел познакомиться с вузом, ребята разных возрастов – это девятиклассники, которые только задумываются о выборе профессии, ученики кадетских классов, которые уже запланировали поступление в милицейский вуз, а также солдаты срочной службы. Молодые люди не только из Минска, многие приехали из регионов.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

Экскурс в профессию начался в главном корпусе академии. Взять отпечатки пальцев, собрать и разобрать оружие, изучить ассортимент специального чемодана криминалиста – лучше узнать об особенностях профессии помогала интерактивная выставка.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

В экспозиции представили и форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

Анастасия Федорова, абитуриентка:
Мы сами из Гомеля, из Гомельского кадетского училища. Решили посетить, чтобы посмотреть, как здесь все-таки учатся, и в будущем, может быть, выбрать профессию милиционера.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

– Что важнее, ум или хорошая физическая подготовка?

Степан Гайшун, абитуриент:
Баланс должен быть – и того, и того, всего по чуть-чуть. И сильным, и умным нужно быть. Чтобы поступить, нужно быть умным. И учиться – надо быть умным. Все остальное постепенно нарастет само.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

Анастасия Плис, абитуриентка:
Я с детства хотела поступить в академию милиции. Наверное, насмотрелась каких-то фильмов. Это героичная профессия, скажем так, очень опасная, рискованная. То есть это большая ответственность.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Когда молодой человек или девушка идет в Академию МВД, он не просто выбирает учреждение образования, не просто выбирает образование. Он выбирает профессию, потому что точно знает, что будет служить в органах внутренних дел. Профессию в таком возрасте выбирают по зову сердца. Наша задача, если этот зов сердца есть, самое главное – поддержать в этом стремлении и подготовить к первому рабочему месту. Воспитать настоящего патриота и человека, который всегда придет на помощь.

«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД

После экскурсии ребята посмотрели фильм об Академии МВД, также смогли задать свои вопросы приемной комиссии и преподавателям. Например, многие уточняли медицинские требования при поступлении.

Люди в материале: Анастасия Федорова, Степан Гайшун, Анастасия Плис, Алексей Башан

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Академия МВД 9 января распахнула свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кто пришел познакомиться с...
 
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