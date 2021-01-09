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«И сильным, и умным нужно быть». Что говорили абитуриенты на дне открытых дверей в Академии МВД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Академия МВД 9 января распахнула свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди тех, кто пришел познакомиться с вузом, ребята разных возрастов – это девятиклассники, которые только задумываются о выборе профессии, ученики кадетских классов, которые уже запланировали поступление в милицейский вуз, а также солдаты срочной службы. Молодые люди не только из Минска, многие приехали из регионов.
Экскурс в профессию начался в главном корпусе академии. Взять отпечатки пальцев, собрать и разобрать оружие, изучить ассортимент специального чемодана криминалиста – лучше узнать об особенностях профессии помогала интерактивная выставка.
В экспозиции представили и форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов.
Анастасия Федорова, абитуриентка:
– Что важнее, ум или хорошая физическая подготовка?
Степан Гайшун, абитуриент:
Анастасия Плис, абитуриентка:
Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
После экскурсии ребята посмотрели фильм об Академии МВД, также смогли задать свои вопросы приемной комиссии и преподавателям. Например, многие уточняли медицинские требования при поступлении.
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Новости Беларуси. Академия МВД 9 января распахнула свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди тех, кто пришел познакомиться с...
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