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Цена победы: у Владислава Еременко на носу три шва, на брови около семи

09.01.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник минского "Динамо" Владислав Еременко рассказал о последствиях толчка на борт в рижском матче, пишет Прессбол.

Как спалось после матча в Риге? Он получился и для тебя, и для команды насыщенным.
Нормально. Всегда приятно засыпать после победы. Правда, лицо побаливало, если лечь неудобно.

Сколько получил сообщений после матча?
Много. Писали родственники, близкие, болельщики. Желали побыстрее восстанавливаться.

То есть больше интересовались самочувствием, чем поздравляли с заброшенной шайбой?
Да. Я еще опубликовал в инстаграме фото, где видны швы. Все стали интересоваться.

Как самочувствие? Все-таки раны приличные, хотя в лифте после игры тебя подкалывали.
Доктор все зашил, нормально, сильно не болит. Для меня это не впервой. Приятно, что после матча Андрис Джериньш зашел в раздевалку и извинился. Я сказал, что ничего страшного, такое бывает.

Доктор зашил прямо в раздевалке?
Да, я лег там, и док все сделал. На носу три шва, на брови где-то пять-семь.

На площадку сам рвался?
Да. Это Макс Сушко говорил мне, что не надо уже выходить, хотел гол у меня забрать.

До этого какие похожие ситуации были?
Рассекали обе брови, бороду. Тоже зашивали, накладывали швы. Это было во время выступления в WHL. Еще в прошлом сезоне был похожий момент, меня Куинтон Хауден толкнул на борт, даже решил пересмотреть этот эпизод. И он тоже получил удаление до конца матча.

Перед игрой в Риге снимал для сторис в инстаграме, как ты и Бреннан Менелл отрабатывали броски. Похоже, помогло.

Мы часто после раскатки остаемся с Павлом Викторовичем Перепехиным и работаем над бросками, чтобы еще лучше почувствовать шайбу, площадку, уверенность. Да, похоже, это действительно помогло, раз забросил.

В последнее время защитники стали часто забрасывать: ты, Степан Фальковский, Илья Соловьёв, Бреннан Менелл. С чем связан такой всплеск результативности?
Много работаем над тем, чтобы броски были сильнее, точнее, опаснее. Это приносит свои плоды, работа не прошла зря. Поэтому можно сказать, что это закономерность, — приводит слова игрока официальный сайт "зубров".


Фото: hcdinamo.by
 
 
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Защитник минского "Динамо" Владислав Еременко рассказал о последствиях толчка на борт в рижском матче, пишет Прессбол.
 
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