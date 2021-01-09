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Пассажирский самолет разбился в Индонезии. На боту было 62 человека

09.01.2021 16:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прежде чем пропасть со связи самолет за минуту потерял 3 тысячи метров высоты.

Пассажирский самолет разбился в Индонезии. На боту было 62 человека
Фото: glavcom.ua
Пассажирский самолет Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air разбился у побережья Индонезии. Об этом сообщает Republika в субботу, 9 января.

По данным сервиса Flightradar24 за минуту Boeing потерял более 3 км высоты. Пассажирский самолет вылетел из аэропорта индонезийской Джакарты, но четыре минуты резко потерял высоту над морем и пропал с радаров.



По данным Al Jazeera, на борту находились 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Известно, что самолету 26 лет - он совершил свой первый полет в мае 1994 года.Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолеты и фрагменты тел. Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли контакт с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан.

В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что в связи с этой ситуацией власти уже приступили к поисково-спасательным операциям.
 
 
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Прежде чем пропасть со связи самолет за минуту потерял 3 тысячи метров высоты.
 
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