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Сооснователь BY_help и BYSOL: власть готовит серию провокаций

09.01.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сооснователь инициатив BY_help и BYSOL Андрей Стрижак предупредил, что, по его данным, «власть готовит серию провокаций с использованием моих подложных аккаунтов в различных сетях и мессенджерах».

Сооснователь BY_help и BYSOL: власть готовит серию провокаций
Фото со страницы Андрея Стрижака в соцсети

«Поэтому несколько простых, но важных советов, которые усложнят жизнь губопикам, омонам, следакам и прочим представителям силовой фауны и защитят вас от неприятностей:

1) Я НИКОГДА НЕ ЗВОНЮ И НЕ ПИШУ НЕЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ В ТГ ПЕРВЫМ. Это не потому что я такая цаца и недотрога, а потому что телега забанила мне возможность писать и звонить первому (так вышло, не спрашивайте). Так что если вам в ТГ пишет или звонит некто от моего имени, а мы раньше не общались — это точно не я.

2) ФОНД НИКОГДА НЕ ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТ НАЛИЧНЫМИ. Наша система поддержки работает ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через криптовалюты. Если кто-то предлагает вам встретиться для передачи неких наличных сумм и представляется мной или говорит что этот человек от меня, можете смело слать его нахер. Это провокатор.

3) СО МНОЙ ВООБЩЕ БЕСПОЛЕЗНО ВЕСТИ РАЗГОВОР О ВЫПЛАТАХ. Система фонда построена так, что я не имею доступа к процедуре выплат. Мы изначально децентрализовали систему и вывели чувствительные точки фонда в людей, которые не являются публичными персонами организации.

4) ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АККАУНТ ФЕЙСБУКА.

Как вы успели заметить, наше близкое знакомство с Марком Цукербергом (а это и шутка и не шутка одновременно) позволило верифицировать мой аккаунт синей галочкой. В этом аккаунте точно я и только я (короткий период когда к переписке имел доступ личный ассистент, к счастью закончился). Если вы хотите удостовериться что общаетесь в других мессенджерах или соцсетях именно со мной — напишите в ФБ и уточните.

5) СПИСОК МОИХ РЕАЛЬНЫХ АККАУНТОВ В СОЦСЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ.

  • Телеграм — @Andrej_Stryzhak или +37064338157. И канал t.me/stryzhak
  • Фейсбук - https://www.facebook.com/andrej.strizhak
  • Инстаграм - https://www.instagram.com/andrejstryzhak/

Ну и конечно же мы не останавливаемся и побеждаем и работаем дальше. А помочь нам сделать это быстрее и эффективнее можно через bysol.org».

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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Сооснователь инициатив BY_help и BYSOL Андрей Стрижак предупредил, что, по его данным, «власть готовит серию провокаций с использованием моих подложных аккаунтов в...
 
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