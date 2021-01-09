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Чуда не произошло: «Боинг» Sriwijaya Air потерпел крушение

09.01.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пассажирский лайнер «Боинг 737-500» индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.

Чуда не произошло: «Боинг» Sriwijaya Air потерпел крушение

Как отммечает Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии, на борту находилось более 60 человек, включая десять детей.

Ранее сообщалось, что диспетчеры потеряли связь с самолетом вскоре после его вылета.

 
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Пассажирский лайнер «Боинг 737-500» индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.
 
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