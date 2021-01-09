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Чуда не произошло: «Боинг» Sriwijaya Air потерпел крушение
Источник материала: Навiны
Пассажирский лайнер «Боинг 737-500» индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.
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Ранее сообщалось, что
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Пассажирский лайнер «Боинг 737-500» индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.
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