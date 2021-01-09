Чуда не произошло: «Боинг» Sriwijaya Air потерпел крушение

Пассажирский лайнер «Боинг 737-500» индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.





Как отммечает Bloomberg со ссылкой на спасательные службы Индонезии, на борту находилось более 60 человек, включая десять детей.