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Из Google Play удалили приложение Parler, где общались сторонники Трампа
Источник материала: Хартия'97
Из Google Play удалили приложение Parler, где общались сторонники Трампа
Приложение может быть удалено также из App Store.
Корпорация Google удалила приложение Parler, в котором общались сторонники президента США Дональда Трампа, из Google Play. Об этом сообщает
Как заявили в Google, Parler ранее предупреждали о недопустимости размещения контента, провоцирующего насилие, и что приложение не будет допущено к платформе Google Play, пока не изменит политику модерации.
При этом управляющий Parler Джон Матци заявил, что корпорация Apple также угрожает удалить приложение из App Store, если Parler не изменит политику модерации контента в течение суток.
Отметим, что Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, среди которых и многие сторонники Дональда Трампа.
Напомним, что ранее Трампа заблокировали сразу три соцсети. Facebook и Instagram на сутки заморозили аккаунты действующего президента США, а Twitter ввел 12-часовую блокировку.
Позже Twitter навсегда
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Приложение может быть удалено также из App Store.
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