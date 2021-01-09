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Из Google Play удалили приложение Parler, где общались сторонники Трампа

09.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Из Google Play удалили приложение Parler, где общались сторонники Трампа

  • 9.01.2021, 16:21
Из Google Play удалили приложение Parler, где общались сторонники Трампа

Приложение может быть удалено также из App Store.

Корпорация Google удалила приложение Parler, в котором общались сторонники президента США Дональда Трампа, из Google Play. Об этом сообщает «Голос Америки» в субботу, 9 января.

Как заявили в Google, Parler ранее предупреждали о недопустимости размещения контента, провоцирующего насилие, и что приложение не будет допущено к платформе Google Play, пока не изменит политику модерации.

При этом управляющий Parler Джон Матци заявил, что корпорация Apple также угрожает удалить приложение из App Store, если Parler не изменит политику модерации контента в течение суток.

Отметим, что Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, среди которых и многие сторонники Дональда Трампа.

Напомним, что ранее Трампа заблокировали сразу три соцсети. Facebook и Instagram на сутки заморозили аккаунты действующего президента США, а Twitter ввел 12-часовую блокировку.

Позже Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Компания объявила о запрете через два дня после того, как Трамп был первоначально заблокирован в среду за публикацию серии твитов, которые «вводили пользователей в заблуждение относительно результатов президентских выборов».

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