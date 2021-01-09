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«Ябатька», ударивший врача в Бресте: Мне стыдно
Источник материала: Хартия'97
«Ябатька», ударивший врача в Бресте: Мне стыдно
Журналисты разыскали неадекватного дебошира.
— Ко мне подошли два омоновца — вежливые ребята, вызвали скорую помощь.
Так мужчина попал в приемное отделение больницы.
— А у меня такая политика — я за нынешнюю власть, за Лукашенко. Чего им не хватает? Нормально же живем!
Мужчина знает о протестах медиков в Беларуси, этим явлением он не доволен. Рассказал, что в приемном отделении стал говорить сотрудникам скорой помощи, что он думает об этом и о Лукашенко — чтобы самого не приняли за протестующего.
— Они (медики. — Прим.) мне сказали: «За кого ты, за кого?». И стали меня «тузать, один взял за шею»! Если бы они «меня не потузали, я б никого не ударил!»
Что вкладывает мужчина в слово «тузать», подробнее узнать не удалось.
После конфликта, который попал на видео, в больнице Николаю оказали помощь.
— Обработали рану, обследовали и отпустили. На второй день мне позвонил участковый и сказал, что нужно встретиться.
О том, что видео с его поведением уже широко разошлось в соцсетях, мужчина знает.
— Мне, конечно, стыдно, неудобно, но уже как есть.
Напоследок он добавил, что своих политических убеждений продолжит придерживаться.
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Журналисты разыскали неадекватного дебошира.
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