Источник материала: Хартия'97

«Ябатька», ударивший врача в Бресте: Мне стыдно 9.01.2021, 16:10

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Журналисты разыскали неадекватного дебошира.

Tut.by разыскал мужчину, ударившего в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи медика по лицу . Это Николай, ему 55 лет, живет в Брестском районе, работает водителем школьного автобуса. Он согласился изложить свою версию событий. Говорит, 5 января находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову».

— Ко мне подошли два омоновца — вежливые ребята, вызвали скорую помощь.

Так мужчина попал в приемное отделение больницы.

— А у меня такая политика — я за нынешнюю власть, за Лукашенко. Чего им не хватает? Нормально же живем!

Мужчина знает о протестах медиков в Беларуси, этим явлением он не доволен. Рассказал, что в приемном отделении стал говорить сотрудникам скорой помощи, что он думает об этом и о Лукашенко — чтобы самого не приняли за протестующего.

— Они (медики. — Прим.) мне сказали: «За кого ты, за кого?». И стали меня «тузать, один взял за шею»! Если бы они «меня не потузали, я б никого не ударил!»

Что вкладывает мужчина в слово «тузать», подробнее узнать не удалось.

После конфликта, который попал на видео, в больнице Николаю оказали помощь.

— Обработали рану, обследовали и отпустили. На второй день мне позвонил участковый и сказал, что нужно встретиться.

О том, что видео с его поведением уже широко разошлось в соцсетях, мужчина знает.

— Мне, конечно, стыдно, неудобно, но уже как есть.

Напоследок он добавил, что своих политических убеждений продолжит придерживаться.

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